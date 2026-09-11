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Гусеничный экскаватор Полесье "Монолит" арт.89632 /6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гусеничный экскаватор Полесье "Монолит" арт.89632 /6

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Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 1
Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 2
Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 3
Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 4
Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 5
Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 1
  • Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 2
  • Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 3
  • Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 4
  • Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 5
  • Гусеничный экскаватор Полесье &quot;Монолит&quot; арт.89632 /6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
870 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527588
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х21
Вес, г.
690

Описание товара Гусеничный экскаватор Полесье "Монолит" арт.89632 /6

Игрушка от бренда Полесье Гусеничный экскаватор Монолит 89632 /6 несомненно понравится вашему ребенку. Гусеничный экскаватор из серии «Монолит» предназначен для игр дома и на свежем воздухе. Игрушка из разряда спецтехники оснащена подвижной стрелой, ковш которой поднимается при нажатии на серый рычаг. Основание платформы техники поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов, что делает работу на «стройке» более удобной. Платформа игрушки – на гусеничном ходу. Гусеницы выполнены из высокопрочной резины, что повышает проходимость машинки на разных поверхностях. Решетку над двигателем можно открыть. Продается экскаватор в сеточке.

Отзывы о товаре Гусеничный экскаватор Полесье "Монолит" арт.89632 /6




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Гусеничный экскаватор Монолит 89632 /6 несомненно понравится вашему ребенку. Гусеничный экскаватор из серии «Монолит» предназначен для игр дома и на свежем воздухе. Игрушка из разряда спецтехники оснащена подвижной стрелой, ковш которой поднимается при нажатии на серый рычаг. Основание платформы техники поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов, что делает работу на «стройке» более удобной. Платформа игрушки – на гусеничном ходу. Гусеницы выполнены из высокопрочной резины, что повышает проходимость машинки на разных поверхностях. Решетку над двигателем можно открыть. Продается экскаватор в сеточке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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