Набор "Мама с малышами" в коробке 1 кукла,2 пупса,кроватка,аксессуары 8359
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 180 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396239
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х10
Вес, г.
467
Описание товара Набор "Мама с малышами" в коробке 1 кукла,2 пупса,кроватка,аксессуары 8359
Кукла с двумя детьми-близнецами станет приятным сюрпризом для любой девочки. Игры на семейную тему формируют у детей чувство ответственности, серьезности, помогают приобрести полезные навыки. Помимо кукол в комплект входят аксессуары для ухода за младенцами. Кукла-мама сможет укладывать своих малышей спать в кроватку, переодевать их, брать на руки. Когда они отдыхают, она берет сумочку и отправляется по делам. Ролевая игра развивает детское воображение, учит общаться. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Кукла с двумя детьми-близнецами станет приятным сюрпризом для любой девочки. Игры на семейную тему формируют у детей чувство ответственности, серьезности, помогают приобрести полезные навыки. Помимо кукол в комплект входят аксессуары для ухода за младенцами. Кукла-мама сможет укладывать своих малышей спать в кроватку, переодевать их, брать на руки. Когда они отдыхают, она берет сумочку и отправляется по делам. Ролевая игра развивает детское воображение, учит общаться. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Набор "Мама с малышами" в коробке 1 кукла,2 пупса,кроватка,аксессуары 8359 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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