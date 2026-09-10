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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395188
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Описание товара Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060
Уникальный металлический конструктор в пластиковом контейнере для многократного использования и хранения деталей очень удобен в применении. Контейнер имеет несколько отсеков, ребенок сможет разложить детали по виду и размеру, взять конструктор с собой на занятие. Крышка контейнера пластиковая и прозрачная. Металлические детали изготовлены из качественного металла, они не гнутся, болтики легко закручиваются. В набор входит гаечный ключ и отвертка. Собранная модель может использоваться ребенком при игре. Занятия с металлическим конструктором развивают моторику рук, формируют творческий подход к конструированию моделей, что способствует развитию объемного мышления – одного из самых сложных видов мыслительного процесса. Данный конструктор рекомендован для уроков труда детям от 6 до 10 лет. Металлический конструктор №1 включает в себя 173 детали, из которых можно сконструировать более 12 моделей. В набор входит книжка-подсказка с примерами собранных моделей. Дети смогут собрать модель по предложенному образцу и придумать что-то свое.
Уникальный металлический конструктор в пластиковом контейнере для многократного использования и хранения деталей очень удобен в применении. Контейнер имеет несколько отсеков, ребенок сможет разложить детали по виду и размеру, взять конструктор с собой на занятие. Крышка контейнера пластиковая и прозрачная. Металлические детали изготовлены из качественного металла, они не гнутся, болтики легко закручиваются. В набор входит гаечный ключ и отвертка. Собранная модель может использоваться ребенком при игре. Занятия с металлическим конструктором развивают моторику рук, формируют творческий подход к конструированию моделей, что способствует развитию объемного мышления – одного из самых сложных видов мыслительного процесса. Данный конструктор рекомендован для уроков труда детям от 6 до 10 лет. Металлический конструктор №1 включает в себя 173 детали, из которых можно сконструировать более 12 моделей. В набор входит книжка-подсказка с примерами собранных моделей. Дети смогут собрать модель по предложенному образцу и придумать что-то свое.
Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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