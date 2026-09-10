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Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260

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Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 1
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 2
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 3
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 4
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 5
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 6
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 7
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 8
Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 1
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 2
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 3
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 4
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 5
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 6
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 7
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 8
  • Конструктор ТИКО &quot;Азбука&quot; 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 910 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395183
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
312 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х7
Вес, кг.
1.38

Описание товара Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260

Можно составлять слоги, слова, предложения. Детали квадратные 5x5 см - с буквами, цветные. Прочно соединяются друг с другом при помощи шарниров.

Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260




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Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
312 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Можно составлять слоги, слова, предложения. Детали квадратные 5x5 см - с буквами, цветные. Прочно соединяются друг с другом при помощи шарниров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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