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Тонер-картридж Katun 44775/37741 для Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8025/8032 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Katun 44775/37741 для Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8025/8032

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Тонер-картридж Katun 44775/37741 для Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8025/8032
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DP-2310, 2330, 3010, 3030, 8025, 8032
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394686
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Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DP-2310, 2330, 3010, 3030, 8025, 8032
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1.18

Описание товара Тонер-картридж Katun 44775/37741 для Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8025/8032

Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах. Мы верим в то, что во имя процветания организаций и всех людей необходимо в первую очередь защищать окружающую среду, поскольку здоровая планета и здоровое общество идут рука об руку. Это касается в равной мере как нашего местного, так и мирового сообщества.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Katun 44775/37741 для Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8025/8032




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Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DP-2310, 2330, 3010, 3030, 8025, 8032
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах. Мы верим в то, что во имя процветания организаций и всех людей необходимо в первую очередь защищать окружающую среду, поскольку здоровая планета и здоровое общество идут рука об руку. Это касается в равной мере как нашего местного, так и мирового сообщества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Katun 44775/37741 для Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8025/8032 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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