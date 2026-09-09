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Картридж Xerox 006R01463 для Xerox WC 7120, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Xerox 006R01463 для Xerox WC 7120, пурпурный

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Картридж Xerox 006R01463 для Xerox WC 7120, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7120
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168202
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7120
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х8х8
Вес, г.
658

Описание товара Картридж Xerox 006R01463 для Xerox WC 7120, пурпурный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 15000 страниц

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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7120
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 15000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Xerox 006R01463 для Xerox WC 7120, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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