Картридж лазерный Canon 069C 5093C002 голубой (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645932
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х9
Вес, г.
600
Описание товара Картридж лазерный Canon 069C 5093C002 голубой (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Canon Cartridge 069C 5093C002 тонер-картридж для MF752Cdw-MF754Cdw-LBP673Cdw 1900 стр. голубой.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1900
Страна производитель
Китай
Canon Cartridge 069C 5093C002 тонер-картридж для MF752Cdw-MF754Cdw-LBP673Cdw 1900 стр. голубой.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Canon 069C 5093C002 голубой (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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