Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Ecosys P8060cdn
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Ecosys P8060cdn
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
860
Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta
Усовершенствованный тонер-картридж CT-KYO-TK-8800M производства компании ELP используется в принтерах: Kyocera Ecosys P8060cdn. Производится в полном соответствии с действующими стандартами и обеспечивает печать текстов и фото высочайшего качества. Печатный ресурс прибора - 20 000 страниц. Цвет - пурпурный.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Ecosys P8060cdn
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Усовершенствованный тонер-картридж CT-KYO-TK-8800M производства компании ELP используется в принтерах: Kyocera Ecosys P8060cdn. Производится в полном соответствии с действующими стандартами и обеспечивает печать текстов и фото высочайшего качества. Печатный ресурс прибора - 20 000 страниц. Цвет - пурпурный.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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