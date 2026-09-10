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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta

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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Ecosys P8060cdn
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394619
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Ecosys P8060cdn
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
860

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta

Усовершенствованный тонер-картридж CT-KYO-TK-8800M производства компании ELP используется в принтерах: Kyocera Ecosys P8060cdn. Производится в полном соответствии с действующими стандартами и обеспечивает печать текстов и фото высочайшего качества. Печатный ресурс прибора - 20 000 страниц. Цвет - пурпурный.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Ecosys P8060cdn
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Описание
Усовершенствованный тонер-картридж CT-KYO-TK-8800M производства компании ELP используется в принтерах: Kyocera Ecosys P8060cdn. Производится в полном соответствии с действующими стандартами и обеспечивает печать текстов и фото высочайшего качества. Печатный ресурс прибора - 20 000 страниц. Цвет - пурпурный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P8060cdn CT-KYO-TK-8800M magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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