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Тонер Cactus CS-THP4-1000 для принтера HP LJ P1005/P1006/P1100/P1102, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Cactus CS-THP4-1000 для принтера HP LJ P1005/P1006/P1100/P1102, черный

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Тонер Cactus CS-THP4-1000 для принтера HP LJ P1005/P1006/P1100/P1102, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P1005, P1006, P1100, P1102
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181211
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P1005, P1006, P1100, P1102
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х1х1
Вес, кг.
1.19

Описание товара Тонер Cactus CS-THP4-1000 для принтера HP LJ P1005/P1006/P1100/P1102, черный

Совместимый тонер Cactus CS-THP4-1000 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального тонера. В тонерах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Тонер Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Тонер Cactus CS-THP4-1000 для принтера HP LJ P1005/P1006/P1100/P1102, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P1005, P1006, P1100, P1102
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый тонер Cactus CS-THP4-1000 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального тонера. В тонерах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Тонер Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Cactus CS-THP4-1000 для принтера HP LJ P1005/P1006/P1100/P1102, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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