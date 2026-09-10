Тонер Black&White HST-003-20K для True Universal (кор. 2х10кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Universal
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 1010, LJ 1200, LJ 1320, LJ 4000, LJ 8100, LJ 9000, LJ P1005, LJ P2015, LJ P2035, LJ M401
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394549
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Universal
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 1010, LJ 1200, LJ 1320, LJ 4000, LJ 8100, LJ 9000, LJ P1005, LJ P2015, LJ P2035, LJ M401
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
20
Описание товара Тонер Black&White HST-003-20K для True Universal (кор. 2х10кг)
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
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Теги товара: для hp laserjet p1005
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Universal
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 1010, LJ 1200, LJ 1320, LJ 4000, LJ 8100, LJ 9000, LJ P1005, LJ P2015, LJ P2035, LJ M401
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102
Теги товара: для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102
Теги товара: для hp laserjet p1005
Тонер Black&White HST-003-20K для True Universal (кор. 2х10кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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