Top.Mail.Ru
Мозаика-пазлы "Яркая фантазия "Джунгли" 350 фишек в коробке 01080 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мозаика-пазлы "Яркая фантазия "Джунгли" 350 фишек в коробке 01080

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 1
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 2
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 3
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 4
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 5
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 6
Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Количество деталей
350
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 1
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 2
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 3
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 4
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 5
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 6
  • Мозаика-пазлы &quot;Яркая фантазия &quot;Джунгли&quot; 350 фишек в коробке 01080 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
790 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393671
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
полипропилен
Количество деталей
350
Комплектация
350 деталей, 6 картинок-шаблонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х4
Вес, г.
540

Описание товара Мозаика-пазлы "Яркая фантазия "Джунгли" 350 фишек в коробке 01080

Мозаика-пазлы — это развивающая игра, которая дарит каждому малышу огромный простор для фантазии и воображения! В наборе имеется 350 деталей, выполненных в 11 нежных цветах и 6 картинок-шаблонов. Собирая мозаику по шаблонам, ребенок отправится в яркий мир джунглей, где познакомится с лисичкой, фламинго, собачкой, жирафом, слоником и попугаем. Благодаря большому количеству фишек и широкой палитре цветов малыш может придумать и воплотить в жизнь свои собственные яркие идеи, которые увлекут не только детей, но и их родителей, и даже бабушек и дедушек! Но это не все достоинства нашей игры! При помощи деталей мозаики можно изучать новые цвета и учиться считать. Все части мозаики выполнены из легкого и прочного пластика, который легко моется и абсолютно безопасен для здоровья детей.

Отзывы о товаре Мозаика-пазлы "Яркая фантазия "Джунгли" 350 фишек в коробке 01080




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
полипропилен
Количество деталей
350
Комплектация
350 деталей, 6 картинок-шаблонов
Страна производитель
Китай
Описание
Мозаика-пазлы — это развивающая игра, которая дарит каждому малышу огромный простор для фантазии и воображения! В наборе имеется 350 деталей, выполненных в 11 нежных цветах и 6 картинок-шаблонов. Собирая мозаику по шаблонам, ребенок отправится в яркий мир джунглей, где познакомится с лисичкой, фламинго, собачкой, жирафом, слоником и попугаем. Благодаря большому количеству фишек и широкой палитре цветов малыш может придумать и воплотить в жизнь свои собственные яркие идеи, которые увлекут не только детей, но и их родителей, и даже бабушек и дедушек! Но это не все достоинства нашей игры! При помощи деталей мозаики можно изучать новые цвета и учиться считать. Все части мозаики выполнены из легкого и прочного пластика, который легко моется и абсолютно безопасен для здоровья детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мозаика-пазлы "Яркая фантазия "Джунгли" 350 фишек в коробке 01080 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...