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Настольная игра "Зообильярд" ОмЗЭТ 10078 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Зообильярд" ОмЗЭТ 10078

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Настольная игра &quot;Зообильярд&quot; ОмЗЭТ 10078 - фото 1
Настольная игра &quot;Зообильярд&quot; ОмЗЭТ 10078 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
подвижная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
  • Настольная игра &quot;Зообильярд&quot; ОмЗЭТ 10078 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Зообильярд&quot; ОмЗЭТ 10078 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 610 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394799
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Характеристики

Бренд
ОмЗЭТ.
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
подвижная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Комплектация
игрушка Зообильярд, шарики 25 штук, мешочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х9
Вес, кг.
1

Описание товара Настольная игра "Зообильярд" ОмЗЭТ 10078

Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от игры. Правила игры просты: нужно съесть как можно больше шариков своим бегемотиком. На спине у каждого бегемота расположен рычаг, при нажатии на который шея бегемота вытягивается, а пасть раскрывается, в этот момент бегемот, если повезёт, может съесть шарик.

Отзывы о товаре Настольная игра "Зообильярд" ОмЗЭТ 10078




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Характеристики
Бренд
ОмЗЭТ.
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
подвижная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Комплектация
игрушка Зообильярд, шарики 25 штук, мешочек
Страна производитель
Китай
Описание
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от игры. Правила игры просты: нужно съесть как можно больше шариков своим бегемотиком. На спине у каждого бегемота расположен рычаг, при нажатии на который шея бегемота вытягивается, а пасть раскрывается, в этот момент бегемот, если повезёт, может съесть шарик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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