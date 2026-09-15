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Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"

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Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 1
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 2
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 3
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 4
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 5
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, подвижная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Количество деталей
72
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 1
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 2
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 3
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 4
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 5
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Барбарон&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 150 руб.  4 029 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"
2 150 руб. -47%
4 029 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Стиль Жизни
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, подвижная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Материал
бумага, дерево, картон
Количество деталей
72
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
9 деревянных фигурок (привидение, сова, флакон, зеркало, ключ, шляпа, мышь, часы и фонарик), 63 карты, правила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"

Призрак Барбарон невероятно взволнован! Ведь сегодня в полночь он идёт на свидание с очаровательным привидением из соседнего замка. Но Совушка и Мышка-Летучка устроили в комнате жуткий беспорядок. Всё перепуталось – предметы меняют цвет или даже совсем исчезают… Если вы хотите помочь Барбарону собрать всё необходимое, то нужно спешить! Барбарон – это новая игра, продолжающая тему популярных игр на логику и реакцию – Барабашки и Барамельки. Она обязательно вам понравится! В игре целых 9 новых предметов и новые сумасшедшие правила: смотрите, думайте, хватайте!

Отзывы о товаре Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Стиль Жизни
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, подвижная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Материал
бумага, дерево, картон
Количество деталей
72
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
9 деревянных фигурок (привидение, сова, флакон, зеркало, ключ, шляпа, мышь, часы и фонарик), 63 карты, правила
Страна производитель
Китай
Описание
Призрак Барбарон невероятно взволнован! Ведь сегодня в полночь он идёт на свидание с очаровательным привидением из соседнего замка. Но Совушка и Мышка-Летучка устроили в комнате жуткий беспорядок. Всё перепуталось – предметы меняют цвет или даже совсем исчезают… Если вы хотите помочь Барбарону собрать всё необходимое, то нужно спешить! Барбарон – это новая игра, продолжающая тему популярных игр на логику и реакцию – Барабашки и Барамельки. Она обязательно вам понравится! В игре целых 9 новых предметов и новые сумасшедшие правила: смотрите, думайте, хватайте!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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