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Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS

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Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 1
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 2
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 3
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 4
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 5
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 6
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 7
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 8
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 9
Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая, семейная
Возраст
от 8 лет
Количество деталей
более 100
Среднее время игры, в минутах
60-120 мин.
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 1
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 2
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 3
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 4
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 5
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 6
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 7
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 8
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 9
  • Настольная игра &quot;Монополия СССР&quot; арт.WM01019-RUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.  2 950 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS
2 940 руб.
2 950 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hasbro
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая, семейная
Возраст
от 8 лет
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
более 100
Среднее время игры, в минутах
60-120 мин.
Комплектация
игровое поле, 9 фигурок, 28 карточек собственности, 16 карточек “Шанс”, 16 карточек “Сберкнижка”, Пачка денег MONOPOLY, 32 коммунальные квартиры, 12 дач, 2 кубика, правила
Страна производитель
Ирландия
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS

Это Официальная Оригинальная Лицензионная игра Монополия выпущенная компанией Hasbro совместно с ирландской компанией Winning Moves Monopoly Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - это уникальная семейная игра, которая перенесёт вас воспоминаниями в советские времена. Помимо других металлических фишек к игре прилагается уникальная фигурка в виде космонавта. Совершите путешествие вокруг игрового поля и купите сентиментальные ностальгические предметы от любимых конфет, игрушек до электронных устройств и транспорта. Возможно повезёт именно вам и вы получите заветную дачу! Посетите самые известные здания - стадион "Лужники", ГУМ, гостиницу "Россия", Останкинскую телебашню и МГУ. Почувствуйте атмосферу того времени в карточках Шанс и Сберкнижка, которые все посвящены ежедневным жизненным ситуациям. Подумайте о стратегии, иначе вы застрянете в очереди. Будьте осторожны с вашим бюджетом, т.к. только один игрок может выиграть, остальные будут банкротами! Монополия СССР перенесет вас в мир ностальгии по тем временам прошлых лет. Окунитесь в ретро советскую жизнь своих бабушек и дедушек. Станет отличным подарком на день рождения и 23 февраля и 9 мая

Отзывы о товаре Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hasbro
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая, семейная
Возраст
от 8 лет
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
более 100
Среднее время игры, в минутах
60-120 мин.
Комплектация
игровое поле, 9 фигурок, 28 карточек собственности, 16 карточек “Шанс”, 16 карточек “Сберкнижка”, Пачка денег MONOPOLY, 32 коммунальные квартиры, 12 дач, 2 кубика, правила
Страна производитель
Ирландия
Описание
Это Официальная Оригинальная Лицензионная игра Монополия выпущенная компанией Hasbro совместно с ирландской компанией Winning Moves Monopoly Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - это уникальная семейная игра, которая перенесёт вас воспоминаниями в советские времена. Помимо других металлических фишек к игре прилагается уникальная фигурка в виде космонавта. Совершите путешествие вокруг игрового поля и купите сентиментальные ностальгические предметы от любимых конфет, игрушек до электронных устройств и транспорта. Возможно повезёт именно вам и вы получите заветную дачу! Посетите самые известные здания - стадион "Лужники", ГУМ, гостиницу "Россия", Останкинскую телебашню и МГУ. Почувствуйте атмосферу того времени в карточках Шанс и Сберкнижка, которые все посвящены ежедневным жизненным ситуациям. Подумайте о стратегии, иначе вы застрянете в очереди. Будьте осторожны с вашим бюджетом, т.к. только один игрок может выиграть, остальные будут банкротами! Монополия СССР перенесет вас в мир ностальгии по тем временам прошлых лет. Окунитесь в ретро советскую жизнь своих бабушек и дедушек. Станет отличным подарком на день рождения и 23 февраля и 9 мая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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