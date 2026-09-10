Кукольный театр "Курочка Ряба" (4 персонажа) в пакете Русский стиль 11092
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 160 руб. 1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
4 фигурки, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
303
Описание товара Кукольный театр "Курочка Ряба" (4 персонажа) в пакете Русский стиль 11092
Набор кукол-перчаток к инсценировке одной из русских народных сказок. Они не дадут Вашему ребенку скучать и станут его хорошими друзьями. В комплект также входит сценарий.
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Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
4 фигурки, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Набор кукол-перчаток к инсценировке одной из русских народных сказок. Они не дадут Вашему ребенку скучать и станут его хорошими друзьями. В комплект также входит сценарий.
Кукольный театр "Курочка Ряба" (4 персонажа) в пакете Русский стиль 11092 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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