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Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122

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Кукольный театр &quot;Ладушки-ладушки&quot; (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 - фото 1
Кукольный театр &quot;Ладушки-ладушки&quot; (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр &quot;Ладушки-ладушки&quot; (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 - фото 1
  • Кукольный театр &quot;Ладушки-ладушки&quot; (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 010 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393572
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, г.
830

Описание товара Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122

Кукольный театр помогает ребенку реализовать свои артистические способности и стать главным исполнителем большинства ролей. Игра предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет, хотя в нее свободно можно играть с родителями. В комплекте всего 8 персонажей этой сказки. Они имеют яркий и стильный дизайн, хорошо отображают особенности главных героев. Кукла состоит из перчатки, а также головы, которая изготовлена из ПВХ. Сама перчатка имеет универсальный размер, так как подходит на детскую, а также взрослую руку.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Описание
Кукольный театр помогает ребенку реализовать свои артистические способности и стать главным исполнителем большинства ролей. Игра предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет, хотя в нее свободно можно играть с родителями. В комплекте всего 8 персонажей этой сказки. Они имеют яркий и стильный дизайн, хорошо отображают особенности главных героев. Кукла состоит из перчатки, а также головы, которая изготовлена из ПВХ. Сама перчатка имеет универсальный размер, так как подходит на детскую, а также взрослую руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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