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Барабан Katun 51991 для Canon iR Adv C5045/C5051/C5250/C5255 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан Katun 51991 для Canon iR Adv C5045/C5051/C5250/C5255

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Барабан Katun 51991 для Canon iR Adv C5045/C5051/C5250/C5255
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR Adv C5045, C5051, C5250, C5255
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393274
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Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR Adv C5045, C5051, C5250, C5255
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
140

Описание товара Барабан Katun 51991 для Canon iR Adv C5045/C5051/C5250/C5255

Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах. Мы верим в то, что во имя процветания организаций и всех людей необходимо в первую очередь защищать окружающую среду, поскольку здоровая планета и здоровое общество идут рука об руку. Это касается в равной мере как нашего местного, так и мирового сообщества.

Отзывы о товаре Барабан Katun 51991 для Canon iR Adv C5045/C5051/C5250/C5255




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Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR Adv C5045, C5051, C5250, C5255
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах. Мы верим в то, что во имя процветания организаций и всех людей необходимо в первую очередь защищать окружающую среду, поскольку здоровая планета и здоровое общество идут рука об руку. Это касается в равной мере как нашего местного, так и мирового сообщества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Katun 51991 для Canon iR Adv C5045/C5051/C5250/C5255 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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