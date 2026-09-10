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Барабан ELP ELP-OPC-S2955 для Samsung ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729, SL-M2620/2670/2820, WC3315 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан ELP ELP-OPC-S2955 для Samsung ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729, SL-M2620/2670/2820, WC3315

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Барабан ELP ELP-OPC-S2955 для Samsung ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729, SL-M2620/2670/2820, WC3315
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
110 руб.  130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393192
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-S2955 для Samsung ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729, SL-M2620/2670/2820, WC3315

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.

Отзывы о товаре Барабан ELP ELP-OPC-S2955 для Samsung ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729, SL-M2620/2670/2820, WC3315




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан ELP ELP-OPC-S2955 для Samsung ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729, SL-M2620/2670/2820, WC3315 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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