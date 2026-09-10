Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 660 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Материал
дерево
Комплектация
180 цветных бусинок, 8 цветочков и 5 шнурков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х4
Вес, г.
403
Описание товара Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730
Набор для создания бус станет отличным подарком для девочки, да и многим мальчикам будет интересно сделать подарок для мамы или подружки. Занятия с таким набором очень полезны для мелкой моторики рук ребенка.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Материал
дерево
Комплектация
180 цветных бусинок, 8 цветочков и 5 шнурков
Страна производитель
Китай
Набор для создания бус станет отличным подарком для девочки, да и многим мальчикам будет интересно сделать подарок для мамы или подружки. Занятия с таким набором очень полезны для мелкой моторики рук ребенка.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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