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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01729 Лото Русское желтое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01729 Лото Русское желтое

1 Отзывы
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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01729 Лото Русское желтое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
820 руб.  1 479 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368995
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х6
Вес, г.
780

Описание товара Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01729 Лото Русское желтое

В этом наборе "Русского лото" есть все необходимое для любимой игры.

При его производстве были максимально учтены пожелания покупателей. Все березовые бочонки делаются только на новом оборудовании и имеют соответствующее качество. Мешок - большой и плотный, его действительно можно использовать в игре, а не только для хранения. В нем будет удобно перемешивать бочонки. Туда легко проходит мужская рука даже в самом начале игры, когда он полон.

Этот вариант оптимален по соотношению цена-качество.

В комплекте

Деревянные бочонки (90 штук) в тканевом мешке

100 жетонов

24 карточки

Инструкция

Отзывы о товаре Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01729 Лото Русское желтое

23.12.2022
Михаил

Достоинства:
Все отлично, хорошая упаковка прочная, игра сделана хорошо, много карточек и фишек, мешок для бочат прочный с завязками.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Быстро доставили.



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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Страна производитель
Китай
Описание

В этом наборе "Русского лото" есть все необходимое для любимой игры.

При его производстве были максимально учтены пожелания покупателей. Все березовые бочонки делаются только на новом оборудовании и имеют соответствующее качество. Мешок - большой и плотный, его действительно можно использовать в игре, а не только для хранения. В нем будет удобно перемешивать бочонки. Туда легко проходит мужская рука даже в самом начале игры, когда он полон.

Этот вариант оптимален по соотношению цена-качество.

В комплекте

Деревянные бочонки (90 штук) в тканевом мешке

100 жетонов

24 карточки

Инструкция

Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.12.2022
Михаил

Достоинства:
Все отлично, хорошая упаковка прочная, игра сделана хорошо, много карточек и фишек, мешок для бочат прочный с завязками.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Быстро доставили.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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