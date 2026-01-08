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Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258

10 Отзывы
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Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 1
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 2
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 3
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 4
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 5
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 6
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 7
Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная, карточная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
6
Количество деталей
50
Среднее время игры, в минутах
30 мин.
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 7
  • Настольная игра &quot;Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху&quot; арт.GG258 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная, карточная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
6
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
50
Среднее время игры, в минутах
30 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258

Настольные игры от GaGa Games - отличное развлечение для детей от 8 лет и старше. Эти игры идеально подходят для семейных вечеров и дружеских встреч, создавая атмосферу веселья и активного взаимодействия. Разработанные специально для юных игроков, игры от GaGa Games стимулируют логическое мышление, развивают внимание и способствуют командной работе. Независимо от того, сколько у вас участников — от 2 до 6 человек — игра подходит для любого числа игроков, что делает её универсальным выбором для различных ситуаций. Яркий дизайн и увлекательные сценарии GaGa Games сделают времяпрепровождение незабываемым, а разнообразие игровых механик позволит каждому найти что-то по вкусу. Ищете ли вы активные игры для небольших компаний или захватывающие приключения для всей семьи — GaGa Games предложит вам лучшие варианты для интересного и полезного отдыха, способствующего развитию и веселью.

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258

Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Кручинина Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Отличное дополнение к игре. Упаковано отлично. Меняет игру в лучшую сторону. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное дополнение для отличной игры. Немного Лавкрафта ни одной игре ещё не помешало.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Великолепное дополнение к любимым играм \"Повелитель Токио\" и \"Повелитель Нью-Йорка\"! Фигурка Ктулху идеально впишется в коллекцию любого игрока. Новые механики открывают массу возможностей для тактического развития и вносят разнообразие в игровой процесс. Качественное исполнение компонентов приятно удивляет, игра становится глубже и интересней. Однозначно рекомендую всем поклонникам серии!
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально доехала. Донабрала для монстрбокса. Теперь полный набор, игра точно не скоро надоест
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Доп сильно меняет игру, добавляя принципиально новую механику и усложняя за счет того, что жетоны можно использовать 3-мя способами. И жетоны культистов можно использовать и без Ктулху.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Ершова Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Новый герой для игры Повелитель Токио и интересная новая механика. В дополнении есть жетоны культистов, колода мутаций и герой с планшетом. Жетоны культистов двусторонние, одна сторона - для Токио, вторая - для Нью-Йорка.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Геннадий М.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое дополнение с новым персонажем и новыми механиками.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое дополнение, которое помимо нового монстра вводит еще новую небольшую механику в игру, основанную на получении культистов, которые дают бонусы.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Коробочка монстра небольшая, комплектация полная. Возможно, придется оставить только содержимое, чтобы влезло в большой бокс. Монстр подходит как для Токио, так и для Нью-Йорка. Доп хорош тем, что культисты, которые постоянно ошиваются вокруг Ктулху, самостоятельны и без своего \"покровителя\". То есть новую механику можно впускать ко всем допам и вариантам, а сам Ктулху - ну просто неизбежная неотвратимость, после которой даже смерть может умереть.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Салмин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности, полный комплект. В игре пока не опробовал



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная, карточная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
6
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
50
Среднее время игры, в минутах
30 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольные игры от GaGa Games - отличное развлечение для детей от 8 лет и старше. Эти игры идеально подходят для семейных вечеров и дружеских встреч, создавая атмосферу веселья и активного взаимодействия. Разработанные специально для юных игроков, игры от GaGa Games стимулируют логическое мышление, развивают внимание и способствуют командной работе. Независимо от того, сколько у вас участников — от 2 до 6 человек — игра подходит для любого числа игроков, что делает её универсальным выбором для различных ситуаций. Яркий дизайн и увлекательные сценарии GaGa Games сделают времяпрепровождение незабываемым, а разнообразие игровых механик позволит каждому найти что-то по вкусу. Ищете ли вы активные игры для небольших компаний или захватывающие приключения для всей семьи — GaGa Games предложит вам лучшие варианты для интересного и полезного отдыха, способствующего развитию и веселью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Кручинина Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Отличное дополнение к игре. Упаковано отлично. Меняет игру в лучшую сторону. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное дополнение для отличной игры. Немного Лавкрафта ни одной игре ещё не помешало.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Великолепное дополнение к любимым играм \"Повелитель Токио\" и \"Повелитель Нью-Йорка\"! Фигурка Ктулху идеально впишется в коллекцию любого игрока. Новые механики открывают массу возможностей для тактического развития и вносят разнообразие в игровой процесс. Качественное исполнение компонентов приятно удивляет, игра становится глубже и интересней. Однозначно рекомендую всем поклонникам серии!
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально доехала. Донабрала для монстрбокса. Теперь полный набор, игра точно не скоро надоест
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Доп сильно меняет игру, добавляя принципиально новую механику и усложняя за счет того, что жетоны можно использовать 3-мя способами. И жетоны культистов можно использовать и без Ктулху.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Ершова Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Новый герой для игры Повелитель Токио и интересная новая механика. В дополнении есть жетоны культистов, колода мутаций и герой с планшетом. Жетоны культистов двусторонние, одна сторона - для Токио, вторая - для Нью-Йорка.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Геннадий М.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое дополнение с новым персонажем и новыми механиками.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое дополнение, которое помимо нового монстра вводит еще новую небольшую механику в игру, основанную на получении культистов, которые дают бонусы.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Коробочка монстра небольшая, комплектация полная. Возможно, придется оставить только содержимое, чтобы влезло в большой бокс. Монстр подходит как для Токио, так и для Нью-Йорка. Доп хорош тем, что культисты, которые постоянно ошиваются вокруг Ктулху, самостоятельны и без своего \"покровителя\". То есть новую механику можно впускать ко всем допам и вариантам, а сам Ктулху - ну просто неизбежная неотвратимость, после которой даже смерть может умереть.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Салмин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности, полный комплект. В игре пока не опробовал


Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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