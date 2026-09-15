Настольная игра GaGa games Взломай код GG237
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 10 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Количество деталей
46
Среднее время игры, в минутах
15-30 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
В наличии
Код товара: 648461
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
1 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 10 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
бумага, картон
Количество деталей
46
Среднее время игры, в минутах
15-30 мин.
Комплектация
4 ширмы, 1 блокнот, 20 жетонов шифра, 21 карта вопроса, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
360
Описание товара Настольная игра GaGa games Взломай код GG237
Настольная игра "Взломай код" арт.GG237 Взломай Код – это динамичная и увлекательная игра-головоломка. Каждый ход выбирайте вопрос с одной из карточек в центре стола и внимательно анализируйте ответы оппонентов. Делайте собственные выводы и станьте первым игроком, который угадает правильную комбинацию, чтобы взломать код!
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 10 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
бумага, картон
Количество деталей
46
Среднее время игры, в минутах
15-30 мин.
Комплектация
4 ширмы, 1 блокнот, 20 жетонов шифра, 21 карта вопроса, правила игры
Страна производитель
Китай
Настольная игра "Взломай код" арт.GG237 Взломай Код – это динамичная и увлекательная игра-головоломка. Каждый ход выбирайте вопрос с одной из карточек в центре стола и внимательно анализируйте ответы оппонентов. Делайте собственные выводы и станьте первым игроком, который угадает правильную комбинацию, чтобы взломать код!
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Настольная игра GaGa games Взломай код GG237 - данный товар вы можете купить по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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