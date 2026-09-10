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Набор для творчества "Бусы из сердец" Размер 250*155*35мм VIGA VG52729 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для творчества "Бусы из сердец" Размер 250*155*35мм VIGA VG52729

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Набор для творчества &quot;Бусы из сердец&quot; Размер 250*155*35мм VIGA VG52729
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 660 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392168
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Материал
дерево
Комплектация
180 цветных бусинок, 8 сердечек и 5 шнурков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х4х2
Вес, г.
403

Описание товара Набор для творчества "Бусы из сердец" Размер 250*155*35мм VIGA VG52729

В набор входит: 180 цветных бусинок, 8 сердечек и 5 шнурков разного цвета для создания милых украшений своими руками.

Отзывы о товаре Набор для творчества "Бусы из сердец" Размер 250*155*35мм VIGA VG52729




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Материал
дерево
Комплектация
180 цветных бусинок, 8 сердечек и 5 шнурков
Страна производитель
Китай
Описание
В набор входит: 180 цветных бусинок, 8 сердечек и 5 шнурков разного цвета для создания милых украшений своими руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для творчества "Бусы из сердец" Размер 250*155*35мм VIGA VG52729 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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