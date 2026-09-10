Конструктор "Фигуры" 42 дет.в ящике материал - Бук VIGA 59164
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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%3 590 руб. 9 299 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
42 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, кг.
5.13
Описание товара Конструктор "Фигуры" 42 дет.в ящике материал - Бук VIGA 59164
Деревянные конструкторы активно формируют у детей начальные инженерно-конструкторские способности, внимание, аккуратность, пространственное мышление, умение разбираться в простейших эскизах. Игра с конструктором плодотворно влияет на развитие у вашего ребенка: мелкой моторики рук, творческих способностей, воображения и пространственного мышления.
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Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
42 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянные конструкторы активно формируют у детей начальные инженерно-конструкторские способности, внимание, аккуратность, пространственное мышление, умение разбираться в простейших эскизах. Игра с конструктором плодотворно влияет на развитие у вашего ребенка: мелкой моторики рук, творческих способностей, воображения и пространственного мышления.
Конструктор "Фигуры" 42 дет.в ящике материал - Бук VIGA 59164 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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