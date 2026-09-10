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Игра развивающая "Одень и застегни"в коробке 4 панели с разными видами застежек и шнурков VIGA 51628 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра развивающая "Одень и застегни"в коробке 4 панели с разными видами застежек и шнурков VIGA 51628

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Игра развивающая &quot;Одень и застегни&quot;в коробке 4 панели с разными видами застежек и шнурков VIGA 51628
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
8 790 руб.  13 124 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391910
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х10
Вес, кг.
6.75

Описание товара Игра развивающая "Одень и застегни"в коробке 4 панели с разными видами застежек и шнурков VIGA 51628

Игрушка помогает малышам отрабатывать навыки, необходимые для одевания себя. Закрепление и открепление крепежа формирует мануальные навыки. Доски отлично подходят для детских садов.

Отзывы о товаре Игра развивающая "Одень и застегни"в коробке 4 панели с разными видами застежек и шнурков VIGA 51628




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка помогает малышам отрабатывать навыки, необходимые для одевания себя. Закрепление и открепление крепежа формирует мануальные навыки. Доски отлично подходят для детских садов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра развивающая "Одень и застегни"в коробке 4 панели с разными видами застежек и шнурков VIGA 51628 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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