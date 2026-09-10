Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote 15см Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033342)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386330
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, рукоятка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
500
Описание товара Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote 15см Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033342)
Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, рукоятка, упаковка
Страна производитель
Китай
Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote 15см Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033342) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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