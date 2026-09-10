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Чехол LowePro Acme Made Cool Little Case AM00775 белый/пацифик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол LowePro Acme Made Cool Little Case AM00775 белый/пацифик

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Чехол LowePro Acme Made Cool Little Case AM00775 белый/пацифик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384499
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Чехол LowePro Acme Made Cool Little Case AM00775 белый/пацифик

Размеры чехла точно соответствуют размерам большинства современных компактных фотокамер. Забавные и новые дизайнерские узоры на внешней стороне плюс мягкая трикотажная подкладка

Отзывы о товаре Чехол LowePro Acme Made Cool Little Case AM00775 белый/пацифик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Описание
Размеры чехла точно соответствуют размерам большинства современных компактных фотокамер. Забавные и новые дизайнерские узоры на внешней стороне плюс мягкая трикотажная подкладка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол LowePro Acme Made Cool Little Case AM00775 белый/пацифик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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