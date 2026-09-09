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Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW

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Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 3
Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
  • Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 2
  • Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 3
  • Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231996
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
ручка для переноски
Габариты (ВxШxГ), см
14х22х4,5
Материал
полиэстер
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW

Компактный чехол для кабелей, адаптеров, зарядных устройств, аккумуляторов и многого другого.

Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW




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Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
ручка для переноски
Габариты (ВxШxГ), см
14х22х4,5
Материал
полиэстер
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный чехол для кабелей, адаптеров, зарядных устройств, аккумуляторов и многого другого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для фотоаппарата LowePro GearUp Pouch Mini Grey LP37138-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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