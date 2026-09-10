Полотно для отражателя Lastolite LL LR81531R SkyRapid серебро/белый 1.5x1.5м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384356
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, кг.
1
Описание товара Полотно для отражателя Lastolite LL LR81531R SkyRapid серебро/белый 1.5x1.5м
Отражатель для рамной системы Skylight Rapid. Крышки для рам Skylite доступны отдельно, так что вы можете комбинировать их по своему усмотрению. Зажимы SkyLite Rapid обеспечивают быструю сборку. Впечатляюще тугие отделка.
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Отражатель для рамной системы Skylight Rapid. Крышки для рам Skylite доступны отдельно, так что вы можете комбинировать их по своему усмотрению. Зажимы SkyLite Rapid обеспечивают быструю сборку. Впечатляюще тугие отделка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Полотно для отражателя Lastolite LL LR81531R SkyRapid серебро/белый 1.5x1.5м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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