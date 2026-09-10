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Флаг светоотражающий Avenger I1031 48х48" (120х120см) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флаг светоотражающий Avenger I1031 48х48" (120х120см)

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Флаг светоотражающий Avenger I1031 48х48&quot; (120х120см)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384072
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х2
Вес, кг.
5

Описание товара Флаг светоотражающий Avenger I1031 48х48" (120х120см)

Флаги, лайт панели и маски полностью блокируют свет и используются для отсекания света от естественных или искусственных источников. Также они используются для защиты объективов от яркого света. Этот гибкий флаг сделан из материала commando и имеет размеры 120х120см.

Отзывы о товаре Флаг светоотражающий Avenger I1031 48х48" (120х120см)




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Флаги, лайт панели и маски полностью блокируют свет и используются для отсекания света от естественных или искусственных источников. Также они используются для защиты объективов от яркого света. Этот гибкий флаг сделан из материала commando и имеет размеры 120х120см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флаг светоотражающий Avenger I1031 48х48" (120х120см) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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