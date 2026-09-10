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Полотно для отражателя Lastolite LL LR81521R SkyRapid черный/белый 1.5x1.5м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотно для отражателя Lastolite LL LR81521R SkyRapid черный/белый 1.5x1.5м

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Полотно для отражателя Lastolite LL LR81521R SkyRapid черный/белый 1.5x1.5м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384355
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Полотно для отражателя Lastolite LL LR81521R SkyRapid черный/белый 1.5x1.5м

Зажимы на полотне SkyLite Rapid обеспечивают быстрое прикрепление к раме. Исключительная точность размера полотна обеспечивает равномерное натяжение без провисаний. Ткань у фотофона двусторонняя, цвета белый и чёрный. Идеально подходит для фотографии и кино.

Отзывы о товаре Полотно для отражателя Lastolite LL LR81521R SkyRapid черный/белый 1.5x1.5м




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
150
Страна производитель
Китай
Описание
Зажимы на полотне SkyLite Rapid обеспечивают быстрое прикрепление к раме. Исключительная точность размера полотна обеспечивает равномерное натяжение без провисаний. Ткань у фотофона двусторонняя, цвета белый и чёрный. Идеально подходит для фотографии и кино.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно для отражателя Lastolite LL LR81521R SkyRapid черный/белый 1.5x1.5м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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