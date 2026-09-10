Top.Mail.Ru
Полотно для отражателя Lastolite LL LR3311 Halo Compact Cover Sunlight/Soft Silver 82см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полотно для отражателя Lastolite LL LR3311 Halo Compact Cover Sunlight/Soft Silver 82см

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полотно для отражателя Lastolite LL LR3311 Halo Compact Cover Sunlight/Soft Silver 82см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384396
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, г.
200

Описание товара Полотно для отражателя Lastolite LL LR3311 Halo Compact Cover Sunlight/Soft Silver 82см

Двусторонняя панель имеет поверхность Sunlite, которая сочетает в себе золотые и серебряные полосы для получения немного более теплого отражающего тона, чем полностью серебро, что идеально для согревающих оттенков кожи. Он также дополняет и усиливает теплый солнечный свет золотого часа. На оборотной стороне поверхность Soft Silver состоит из тонких белых и серебряных полос, обеспечивая дополнительную заливку с чуть большей яркостью, чем обычная белая, но без чрезмерной силы.

Отзывы о товаре Полотно для отражателя Lastolite LL LR3311 Halo Compact Cover Sunlight/Soft Silver 82см




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Описание
Двусторонняя панель имеет поверхность Sunlite, которая сочетает в себе золотые и серебряные полосы для получения немного более теплого отражающего тона, чем полностью серебро, что идеально для согревающих оттенков кожи. Он также дополняет и усиливает теплый солнечный свет золотого часа. На оборотной стороне поверхность Soft Silver состоит из тонких белых и серебряных полос, обеспечивая дополнительную заливку с чуть большей яркостью, чем обычная белая, но без чрезмерной силы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно для отражателя Lastolite LL LR3311 Halo Compact Cover Sunlight/Soft Silver 82см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...