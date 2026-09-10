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Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°

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Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° - фото 1
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° - фото 2
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
  • Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° - фото 1
  • Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° - фото 2
  • Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391378
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Угол рассеяния
65°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, г.
300

Описание товара Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°

Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Угол рассеяния
65°
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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