Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный
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Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381610
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.96
Диапазоны
X, K
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Стрелка
Режим работы
город, трасса, авто
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
388
Описание товара Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный
Анализируя сигналы, поступающие в Сигнатурный РД посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала способен идентифицировать радар по его сигналу и оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ. Таким образом у пользователя формируется повышенное чувство доверия к работе устройства РД G 475 Signature.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.96
Диапазоны
X, K
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Стрелка
Режим работы
город, трасса, авто
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Анализируя сигналы, поступающие в Сигнатурный РД посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала способен идентифицировать радар по его сигналу и оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ. Таким образом у пользователя формируется повышенное чувство доверия к работе устройства РД G 475 Signature.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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