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Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный

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Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный - фото 1
Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный - фото 2
Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
  • Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный - фото 1
  • Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный - фото 2
  • Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381610
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.96
Диапазоны
X, K
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Стрелка
Режим работы
город, трасса, авто
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
388

Описание товара Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный

Анализируя сигналы, поступающие в Сигнатурный РД посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала способен идентифицировать радар по его сигналу и оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ. Таким образом у пользователя формируется повышенное чувство доверия к работе устройства РД G 475 Signature.

Отзывы о товаре Радар-детектор Sho-Me G-475 S Vision с GPS модулем, сигнатурный




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.96
Диапазоны
X, K
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Стрелка
Режим работы
город, трасса, авто
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Анализируя сигналы, поступающие в Сигнатурный РД посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала способен идентифицировать радар по его сигналу и оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ. Таким образом у пользователя формируется повышенное чувство доверия к работе устройства РД G 475 Signature.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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