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Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375948
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Описание товара Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature
Компактный радар-детектор SHO-ME G-525 Signature станет незаменимой вещью в любом автомобиле. Данная модель поможет предотвратить штраф за превышение скорости, так как заранее оповестит водителя о наличии полицейских радаров. Устройство имеет встроенный дисплей, на котором отображаются все необходимые данные, в том числе скорость автомобиля и голосовые сообщения. Для более комфортного использования имеется защита от ложных срабатываний. Радар-детектор SHO-ME G-525 Signature прослужит длительное время, исправно выполняя свои основные функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений. Для того, чтобы установить радар, не требуется особых знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
Компактный радар-детектор SHO-ME G-525 Signature станет незаменимой вещью в любом автомобиле. Данная модель поможет предотвратить штраф за превышение скорости, так как заранее оповестит водителя о наличии полицейских радаров. Устройство имеет встроенный дисплей, на котором отображаются все необходимые данные, в том числе скорость автомобиля и голосовые сообщения. Для более комфортного использования имеется защита от ложных срабатываний. Радар-детектор SHO-ME G-525 Signature прослужит длительное время, исправно выполняя свои основные функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений. Для того, чтобы установить радар, не требуется особых знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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