Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это идеальное решение для тех, кто заботится о сохранении экрана своего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары разработаны специально для защиты экрана вашего смартфона от царапин, потертостей и других внешних воздействий. Главной особенностью защитных стекол BoraSCO является их толщина в 0.26 мм, что обеспечивает надежную защиту без утяжеления вашего устройства и без ухудшения качества изображения. Изготовленные из высококачественного материала, стекла обладают твердостью 9 по шкале Мооса, что говорит о высокой устойчивости к физическим повреждениям. Бренд BoraSCO зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для смартфонов, и их защитные стекла – не исключение. Прозрачность и кристальная чистота этих стекол позволяет сохранить оригинальные цвета и четкость изображения, в то время как олеофобное покрытие минимизирует отпечатки пальцев и другие загрязнения. Данный продукт идеально подходит для тех, кто хочет обеспечить экранам своих устройств максимальную защиту, не жертвуя их функциональностью и эстетичным внешним видом. Выбирайте защитные стекла и пленки BoraSCO и наслаждайтесь безопасностью и комфортом использования вашего смартфона!
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Теги товара: 3D стекла
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Теги товара: 3D стекла
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