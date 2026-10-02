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Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка

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Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка - фото 1
Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка - фото 1
  • Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 375625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Apple iPhone 12
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это идеальное решение для тех, кто заботится о сохранении экрана своего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары разработаны специально для защиты экрана вашего смартфона от царапин, потертостей и других внешних воздействий. Главной особенностью защитных стекол BoraSCO является их толщина в 0.26 мм, что обеспечивает надежную защиту без утяжеления вашего устройства и без ухудшения качества изображения. Изготовленные из высококачественного материала, стекла обладают твердостью 9 по шкале Мооса, что говорит о высокой устойчивости к физическим повреждениям. Бренд BoraSCO зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для смартфонов, и их защитные стекла – не исключение. Прозрачность и кристальная чистота этих стекол позволяет сохранить оригинальные цвета и четкость изображения, в то время как олеофобное покрытие минимизирует отпечатки пальцев и другие загрязнения. Данный продукт идеально подходит для тех, кто хочет обеспечить экранам своих устройств максимальную защиту, не жертвуя их функциональностью и эстетичным внешним видом. Выбирайте защитные стекла и пленки BoraSCO и наслаждайтесь безопасностью и комфортом использования вашего смартфона!



Теги товара: 3D стекла

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Apple iPhone 12
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это идеальное решение для тех, кто заботится о сохранении экрана своего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары разработаны специально для защиты экрана вашего смартфона от царапин, потертостей и других внешних воздействий. Главной особенностью защитных стекол BoraSCO является их толщина в 0.26 мм, что обеспечивает надежную защиту без утяжеления вашего устройства и без ухудшения качества изображения. Изготовленные из высококачественного материала, стекла обладают твердостью 9 по шкале Мооса, что говорит о высокой устойчивости к физическим повреждениям. Бренд BoraSCO зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для смартфонов, и их защитные стекла – не исключение. Прозрачность и кристальная чистота этих стекол позволяет сохранить оригинальные цвета и четкость изображения, в то время как олеофобное покрытие минимизирует отпечатки пальцев и другие загрязнения. Данный продукт идеально подходит для тех, кто хочет обеспечить экранам своих устройств максимальную защиту, не жертвуя их функциональностью и эстетичным внешним видом. Выбирайте защитные стекла и пленки BoraSCO и наслаждайтесь безопасностью и комфортом использования вашего смартфона!


Теги товара: 3D стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO 3D для Apple iPhone 12 mini черная рамка - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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