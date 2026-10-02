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Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный

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Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный - фото 1
Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 12 Pro Max
Цвет
прозрачный
  • Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный - фото 1
  • Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-74%
230 руб.  880 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный
230 руб. -74%
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 12 Pro Max
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный

Чехол точно повторяет контуры телефона, плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 12 Pro Max
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол точно повторяет контуры телефона, плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO силиконовый для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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