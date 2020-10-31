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Автомобильный усилитель 4-х канальный Hertz HCP 4D

Артикул: 36166
Автомобильный усилитель 4-х канальный Hertz HCP 4D
22 600 руб. 
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+ 458 КэтКоинов
Артикул: 36166
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHertz
Тип товараАвтомобильный усилитель

Удивительно компактный 4-канальный усилитель повышенной мощности станет отличным приобретением для аудиосистем самой разной конфигурации: фронт + сабвуфер, фронт + тыл, фронт bi-amping и множества других вариантов. Любую пару каналов можно включить в мостовом режиме, в т.ч. обе пары одновременно. Усилитель работает в классе D (full range D-class), сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. По соотношению цена/качество, цена/оснащение и мощность/габариты этот усилитель занимает исключительное место на рынке.

Характеристики:

  • Количество каналов : 4
  • Класс усиления : A/B
  • Мощность (4 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%) : 4 х 55 Вт
  • Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В, 4 Ома, THD+N ? 1%) : 4 х 50 Вт
  • Мощность (2 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%) : 4 х 85 Вт
  • Мощность (стерео + мост, RMS, 14,4 В, THD 1%) : 2 х 55 Вт (4 Ома) + 1 х 170 Вт (4 Ома)
  • Мощность (стерео + мост, RMS, 14,4 В, THD 1%) : 2 х 85 Вт (2 Ома) + 1 х 170 Вт (4 Ома)
  • Мощность (мост + мост, RMS, 4 Ома, 14,4 В, THD 1%) : 2 х 170 Вт
  • Диапазон частот : 10 - 45000 Гц
  • Отношение сигнал/шум (1 В) : 103 дБ (А-взвеш.)
  • Отношение сигнал/шум (CEA-2006-A, отн. 1 Вт на выходе) : 82 дБA
  • Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ома) : 0,01 %
  • Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ома) : 120
  • Чувствительность входов линейного уровня (RMS) : 0,6 - 5,0 В
  • Сопротивление входов линейного уровня : 15 кОм
  • Чувствительность высокоуровневых входов (RMS) : 1,5 - 12 В
  • Сопротивление высокоуровневых входов : 47 Ом
  • Линейные выходы (не затрагиваются кроссовером) : 1 пара
  • Кроссовер, каналы 1-2 : отключаемый, ФНЧ 50 - 500 Гц, 12 дБ/окт, ФВЧ 80 Гц, 12 дБ/окт
  • Кроссовер, каналы 3-4 : отключаемый, ФНЧ 50 - 500 Гц, 12 дБ/окт, ФВЧ 80 Гц, 12 дБ/окт
  • Схема подъема баса (каналы 3-4) : 0/+6/+12 дБ, 50 Гц
  • Габаритные размеры (Д х Ш х В) : 315 x 190 x 50 мм
  • Масса : 2,62 кг

 

 



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Автомобильный усилитель 4-х канальный Hertz HCP 4D - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 22600 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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