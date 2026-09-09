Усилитель Ural BV 2.70
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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
120
Мощность на канал (4 Ом), Вт
70
Индикатор защиты
да
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
100
Фильтры
НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
нет
Размеры в упаковке, см
29х29х10
Вес, кг.
1.56
Описание товара Усилитель Ural BV 2.70
Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, ab класса
Теги товара: двухканальные
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Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
120
Мощность на канал (4 Ом), Вт
70
Индикатор защиты
да
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
100
Фильтры
НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
нет
Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, ab класса
Теги товара: двухканальные
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, ab класса
Теги товара: двухканальные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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