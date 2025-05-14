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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Классификация усилителя
D
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218158
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Описание товара Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный
Усилитель ACV LX-4.100 – решение AB-класса, которое может работать в поканальном и мостовом режиме. Данная модель поддерживает 4 аудиоканала с усилением 400 Вт при сопротивлении нагрузке 4 Ом и 600 Вт – при 2 Ом. Вместе с поддержкой широкого диапазона частот и минимальных гармонических искажениях это поможет расширить возможности вашей аудиосистемы, обеспечивая детализированное и насыщенное звучание. С помощью фильтров высоких и низких частот, а также выносного регулятора баса вы сможете точно настроить звук в каждом диапазоне под свои предпочтения.
Корпус усилителя ACV LX-4.100 выполнен из металла и пластика, за счет чего отличается высокой надежностью. Компактные размеры модели делают ее установку простой и удобной. Подключение компонентов аудиосистемы возможно при помощи множества контактов с покрытием из технического золота, защищающего от коррозии. Кроме того, усилитель обладает защитой от короткого замыкания. В качестве источника питания модель использует аккумулятор автомобиля.
Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный
Источник: Яндекс Маркет
Антон
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
Олег Н.
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
Евгений А.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
александр п.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
Максим С.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
Людмила П.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
Виктория Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Евгений М.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
Никита Г.
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
Константин Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий П.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
Степан С.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
Станислав Н.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Павел С.
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
Роман К.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
Андрей З.
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо
Усилитель ACV LX-4.100 – решение AB-класса, которое может работать в поканальном и мостовом режиме. Данная модель поддерживает 4 аудиоканала с усилением 400 Вт при сопротивлении нагрузке 4 Ом и 600 Вт – при 2 Ом. Вместе с поддержкой широкого диапазона частот и минимальных гармонических искажениях это поможет расширить возможности вашей аудиосистемы, обеспечивая детализированное и насыщенное звучание. С помощью фильтров высоких и низких частот, а также выносного регулятора баса вы сможете точно настроить звук в каждом диапазоне под свои предпочтения.
Корпус усилителя ACV LX-4.100 выполнен из металла и пластика, за счет чего отличается высокой надежностью. Компактные размеры модели делают ее установку простой и удобной. Подключение компонентов аудиосистемы возможно при помощи множества контактов с покрытием из технического золота, защищающего от коррозии. Кроме того, усилитель обладает защитой от короткого замыкания. В качестве источника питания модель использует аккумулятор автомобиля.
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
Олег Н.
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
Евгений А.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
александр п.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
Максим С.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
Людмила П.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
Виктория Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Евгений М.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
Никита Г.
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
Константин Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий П.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
Степан С.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
Станислав Н.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Павел С.
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
Роман К.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
Андрей З.
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо