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Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00)

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Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 1
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 2
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 3
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 4
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 5
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 6
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 7
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 8
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 9
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 10
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 11
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 12
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 13
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Зарядное устройство в комплекте
да
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 5
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 6
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 7
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 8
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 9
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 10
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 11
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 12
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 13
  • Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 730 руб.  2 426 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00)
1 730 руб. -29%
2 426 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Магнитный держатель на корпусе
да
Макс. крутящий момент
5
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
19.5
Высота, см
6.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х12
Вес, кг.
1.36

Описание товара Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00)

Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3.6Ф – полезный инструмент. Она разработана для различных вариантов использования. Можно выполнять ремонтные работы, собирать мебель и т. д. Отвертка Интерскол ОА-3.6Ф поставляется в кейсе. В нем можно разместить инструмент и необходимую оснастку для него. Кейс позволит транспортировать оборудование и комфортно хранить его. Отвертка питается от аккумулятора. Батарея на 1.3 А·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы. Аккумулятор относится к литий-ионному типу. Он отличается низким саморазрядом, выдерживает множество рабочих циклов. Наличие батареи станет серьезным достоинством. Владелец не будет ограничен длиной провода, сможет комфортно перемещаться с оборудованием. Нельзя не отметить и небольшой вес инструмента – 0.5 кг. Руки точно не будут уставать при работе с ним. Подсветка – одна из дополнительных функций. Можно осветить рабочую зону, выбрать место для установки саморезов. Отвертка имеет одну скорость – 210 оборотов в минуту. Также предоставляется 16 ступеней для регулировки крутящего момента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Магнитный держатель на корпусе
да
Макс. крутящий момент
5
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
19.5
Высота, см
6.6
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3.6Ф – полезный инструмент. Она разработана для различных вариантов использования. Можно выполнять ремонтные работы, собирать мебель и т. д. Отвертка Интерскол ОА-3.6Ф поставляется в кейсе. В нем можно разместить инструмент и необходимую оснастку для него. Кейс позволит транспортировать оборудование и комфортно хранить его. Отвертка питается от аккумулятора. Батарея на 1.3 А·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы. Аккумулятор относится к литий-ионному типу. Он отличается низким саморазрядом, выдерживает множество рабочих циклов. Наличие батареи станет серьезным достоинством. Владелец не будет ограничен длиной провода, сможет комфортно перемещаться с оборудованием. Нельзя не отметить и небольшой вес инструмента – 0.5 кг. Руки точно не будут уставать при работе с ним. Подсветка – одна из дополнительных функций. Можно осветить рабочую зону, выбрать место для установки саморезов. Отвертка имеет одну скорость – 210 оборотов в минуту. Также предоставляется 16 ступеней для регулировки крутящего момента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00) – стоимость товара 1730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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