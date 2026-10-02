Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00)
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Характеристики
Описание товара Отвертка аккумуляторная Интерскол ОА-3,6Ф (433.0.1.00)
Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3.6Ф – полезный инструмент. Она разработана для различных вариантов использования. Можно выполнять ремонтные работы, собирать мебель и т. д. Отвертка Интерскол ОА-3.6Ф поставляется в кейсе. В нем можно разместить инструмент и необходимую оснастку для него. Кейс позволит транспортировать оборудование и комфортно хранить его. Отвертка питается от аккумулятора. Батарея на 1.3 А·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы. Аккумулятор относится к литий-ионному типу. Он отличается низким саморазрядом, выдерживает множество рабочих циклов. Наличие батареи станет серьезным достоинством. Владелец не будет ограничен длиной провода, сможет комфортно перемещаться с оборудованием. Нельзя не отметить и небольшой вес инструмента – 0.5 кг. Руки точно не будут уставать при работе с ним. Подсветка – одна из дополнительных функций. Можно осветить рабочую зону, выбрать место для установки саморезов. Отвертка имеет одну скорость – 210 оборотов в минуту. Также предоставляется 16 ступеней для регулировки крутящего момента.
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