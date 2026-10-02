Отвертка аккумуляторная Зубр ЗО-Е-3.6 Ли
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Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Зарядное устройство в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 700 руб. 2 940 руб.
В наличии
Код товара: 276725
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 700 руб. -42%
2 940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
6.5
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, г.
800
Описание товара Отвертка аккумуляторная Зубр ЗО-Е-3.6 Ли
Аккумуляторная отвертка Зубр ViX ЗО-Е-3.6 Ли – устройство для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Благодаря реверсу экономится время при вывинчивании застрявшей в материале оснастки. Подсветка позволяет делать точную работу даже в темных условиях. Прорезиненные вставки на рукояти обеспечивают надежный охват и не дают инструменту выскользнуть.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
6.5
Развернуть
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная отвертка Зубр ViX ЗО-Е-3.6 Ли – устройство для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Благодаря реверсу экономится время при вывинчивании застрявшей в материале оснастки. Подсветка позволяет делать точную работу даже в темных условиях. Прорезиненные вставки на рукояти обеспечивают надежный охват и не дают инструменту выскользнуть.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отвертка аккумуляторная Зубр ЗО-Е-3.6 Ли - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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