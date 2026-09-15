Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Зарядное устройство в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%2 430 руб. 3 630 руб.
В наличии
Код товара: 640586
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 430 руб. -33%
3 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
6.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, г.
930
Описание товара Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)
Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитОтвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Пр...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитОтвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитОтвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Проф...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитБесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без А...
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитБесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 ...
-
В наличииЦена 17 820 руб.4455 руб. в СплитБесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 ...
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
6.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)