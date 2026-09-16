Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20)
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Характеристики
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
3
Емкость аккумулятора, мАч
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 719264
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
260
Напряжение аккумулятора, В
4
Высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х5
Вес, г.
240
Описание товара Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20)
Аккумуляторная отвертка ЗУБР ОТР-4 Н20 - предназначена для вкручивания/выкручивания крепежных изделий (при установке соответствующих бит). Особенности: Легкое и простое в обращении устройство для точных работ (сотовые телефоны, часы и игрушки); Встроенный литий-ионный элемент для беспроблемной работы без необходимости постоянной покупки сменных элементов; Возможность зарядки от адаптера любого мобильного телефона; Индикация процесса заряда с помощью светодиодов; Яркая головная подсветка для работы в условиях недостаточного освещения; Блокировка шпинделя для возможности ручного откручивания; Реверс; Набор из наиболее необходимых бит в комплекте; Дополнительный приспособление для намагничивания и размагничивания бит.
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Бренд
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
260
Напряжение аккумулятора, В
4
Высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная отвертка ЗУБР ОТР-4 Н20 - предназначена для вкручивания/выкручивания крепежных изделий (при установке соответствующих бит). Особенности: Легкое и простое в обращении устройство для точных работ (сотовые телефоны, часы и игрушки); Встроенный литий-ионный элемент для беспроблемной работы без необходимости постоянной покупки сменных элементов; Возможность зарядки от адаптера любого мобильного телефона; Индикация процесса заряда с помощью светодиодов; Яркая головная подсветка для работы в условиях недостаточного освещения; Блокировка шпинделя для возможности ручного откручивания; Реверс; Набор из наиболее необходимых бит в комплекте; Дополнительный приспособление для намагничивания и размагничивания бит.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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