Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V
Оригинальный товар
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Характеристики
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 743261
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 970 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
900
Описание товара Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V
Умный помощник для безопасного ремонта и сборки Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 сочетает в себе удобство использования и уникальную функцию обнаружения скрытой проводки. Благодаря встроенному детектору, инструмент определяет наличие напряжения в проводах, розетках и выключателях на расстоянии до 2,5 см, обеспечивая вашу безопасность при выполнении работ. Идеальный выбор для домашнего мастера! С отверткой SKIL SD5612 вы сможете не только быстро выполнять работы по дому, но и всегда оставаться в безопасности при контакте с электропроводкой.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Умный помощник для безопасного ремонта и сборки Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 сочетает в себе удобство использования и уникальную функцию обнаружения скрытой проводки. Благодаря встроенному детектору, инструмент определяет наличие напряжения в проводах, розетках и выключателях на расстоянии до 2,5 см, обеспечивая вашу безопасность при выполнении работ. Идеальный выбор для домашнего мастера! С отверткой SKIL SD5612 вы сможете не только быстро выполнять работы по дому, но и всегда оставаться в безопасности при контакте с электропроводкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V – стоимость товара 4970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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