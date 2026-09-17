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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V

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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 1
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 2
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 3
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1300
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 1
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 2
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 3
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
900

Описание товара Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V

Умный помощник для безопасного ремонта и сборки Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 сочетает в себе удобство использования и уникальную функцию обнаружения скрытой проводки. Благодаря встроенному детектору, инструмент определяет наличие напряжения в проводах, розетках и выключателях на расстоянии до 2,5 см, обеспечивая вашу безопасность при выполнении работ. Идеальный выбор для домашнего мастера! С отверткой SKIL SD5612 вы сможете не только быстро выполнять работы по дому, но и всегда оставаться в безопасности при контакте с электропроводкой.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Умный помощник для безопасного ремонта и сборки Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 сочетает в себе удобство использования и уникальную функцию обнаружения скрытой проводки. Благодаря встроенному детектору, инструмент определяет наличие напряжения в проводах, розетках и выключателях на расстоянии до 2,5 см, обеспечивая вашу безопасность при выполнении работ. Идеальный выбор для домашнего мастера! С отверткой SKIL SD5612 вы сможете не только быстро выполнять работы по дому, но и всегда оставаться в безопасности при контакте с электропроводкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V – стоимость товара 4970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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