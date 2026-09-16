Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лампа точечной подсветки
да
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Зарядное устройство в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
В наличии
Код товара: 721321
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 870 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Лампа точечной подсветки
да
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х6
Вес, г.
450
Описание товара Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитОтвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Проф...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторная отвертка SKIL SD5612 4V
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитБесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без А...
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитБесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 ...
-
В наличииЦена 17 820 руб.4455 руб. в СплитБесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 ...
Бренд
Лампа точечной подсветки
да
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - стоимость товара 2870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)