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Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE

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Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 1
Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 2
Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 3
Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 4
Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
  • Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264844
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х14
Вес, кг.
2

Описание товара Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE

Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE будет крайне полезна специалистам, часто и интенсивно работающим с крепежными изделиями. Конструктивное исполнение отвертки (которым предусмотрено изменение положения рукоятки в пространстве) делает использование инструмента комфортным в любых ситуациях. Дополнительным преимуществом модели является наличие ударного механизма. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE оснащена патроном под биты. Максимальный диаметр зажима – 8 мм. Отвертка имеет один скоростной режим. Максимальная частота вращения – 2450 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент – 25 Н·м. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE может использоваться буквально везде, ведь подключение инструмента к сети не требуется. Модель получает питание от аккумулятора.



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE будет крайне полезна специалистам, часто и интенсивно работающим с крепежными изделиями. Конструктивное исполнение отвертки (которым предусмотрено изменение положения рукоятки в пространстве) делает использование инструмента комфортным в любых ситуациях. Дополнительным преимуществом модели является наличие ударного механизма. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE оснащена патроном под биты. Максимальный диаметр зажима – 8 мм. Отвертка имеет один скоростной режим. Максимальная частота вращения – 2450 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент – 25 Н·м. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE может использоваться буквально везде, ведь подключение инструмента к сети не требуется. Модель получает питание от аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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