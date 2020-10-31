Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600

Артикул: 33935
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 1
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 2
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 3
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 4
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 5
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 6
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 7
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 8
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 9
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 10
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 11
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 12
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 13
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 14
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 15
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 16
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 17
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 18
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 19
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 20
  • Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 21
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 1
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 2
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 3
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 4
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 5
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 6
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 7
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 8
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 9
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 10
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 11
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 12
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 13
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 14
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 15
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 16
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 17
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 18
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 19
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 20
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - фото 21
17 890 руб. 
Купить
+ 171 КэтКоинов
Артикул: 33935
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThomas
Тип товараПылесосы
Тип пылесборникааквафильтр
Регулятор мощностинет
Мощность всасывания, Вт380
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг8.4
сухая и влажная уборка, с аквафильтром, без мешка для сбора пыли, работа от сети, потребляемая мощность 1600 Вт, вес 8.4 кг


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter 1600 - купить по цене 17890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...