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Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный

6 Отзывы
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Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 1
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 2
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 3
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 4
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 5
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 6
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 7
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 8
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 9
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 10
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 11
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 12
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 13
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 14
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 15
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 16
Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 1
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 2
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 3
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 4
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 5
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 6
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 7
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 8
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 9
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 10
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 11
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 12
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 13
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 14
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 15
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 16
  • Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596344
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х32х32
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный

Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части эллипса, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха. Многослойный фильтр HEPA 11 улавливает мельчайшие частички пыли и аллергены, оставляя только чистый и свежий воздух в вашем доме. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Легкая и удобная в использовании раздвигающаяся телескопическая трубка. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах комнаты.

Отзывы о товаре Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Диана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный! Был такой, пришлось взять ещё один. берите с управлением на ручке! так удобнее. Всё легко мыть! всё чисто , не то что с мешками (
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! очень понравился! сила всасывания хорошая, даже не пришлось включать на максимум. единственное шнур коротковат, но это беда практически всех новых пылесосов. продавца рекомендую, доставили раньше времени (в день оформления заказа), покупкой очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, без лишних никому ненужных наворотов, удобное управление.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
классный,мощный,надёжный. поменял аналогичные "лыжи" в то же корпусе и двигателем от 16го года. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шланг очень жёсткий а так хороший пылесос.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части эллипса, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха. Многослойный фильтр HEPA 11 улавливает мельчайшие частички пыли и аллергены, оставляя только чистый и свежий воздух в вашем доме. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Легкая и удобная в использовании раздвигающаяся телескопическая трубка. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Диана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный! Был такой, пришлось взять ещё один. берите с управлением на ручке! так удобнее. Всё легко мыть! всё чисто , не то что с мешками (
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! очень понравился! сила всасывания хорошая, даже не пришлось включать на максимум. единственное шнур коротковат, но это беда практически всех новых пылесосов. продавца рекомендую, доставили раньше времени (в день оформления заказа), покупкой очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, без лишних никому ненужных наворотов, удобное управление.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
классный,мощный,надёжный. поменял аналогичные "лыжи" в то же корпусе и двигателем от 16го года. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шланг очень жёсткий а так хороший пылесос.


Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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