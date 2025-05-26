Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный
Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части эллипса, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха. Многослойный фильтр HEPA 11 улавливает мельчайшие частички пыли и аллергены, оставляя только чистый и свежий воздух в вашем доме. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Легкая и удобная в использовании раздвигающаяся телескопическая трубка. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах комнаты.
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Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный! Был такой, пришлось взять ещё один. берите с управлением на ручке! так удобнее. Всё легко мыть! всё чисто , не то что с мешками (
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! очень понравился! сила всасывания хорошая, даже не пришлось включать на максимум. единственное шнур коротковат, но это беда практически всех новых пылесосов. продавца рекомендую, доставили раньше времени (в день оформления заказа), покупкой очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, без лишних никому ненужных наворотов, удобное управление.
Достоинства:
Комментарий:
классный,мощный,надёжный. поменял аналогичные "лыжи" в то же корпусе и двигателем от 16го года. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Шланг очень жёсткий а так хороший пылесос.
Отзывы о товаре Пылесос LG VC5420NHTG 2000Вт серый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный! Был такой, пришлось взять ещё один. берите с управлением на ручке! так удобнее. Всё легко мыть! всё чисто , не то что с мешками (
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! очень понравился! сила всасывания хорошая, даже не пришлось включать на максимум. единственное шнур коротковат, но это беда практически всех новых пылесосов. продавца рекомендую, доставили раньше времени (в день оформления заказа), покупкой очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, без лишних никому ненужных наворотов, удобное управление.
Достоинства:
Комментарий:
классный,мощный,надёжный. поменял аналогичные "лыжи" в то же корпусе и двигателем от 16го года. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Шланг очень жёсткий а так хороший пылесос.