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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт

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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чистящие средства для оргтехники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
290 руб.  490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 337894
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт
290 руб. -41%
490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Чистящие средства для оргтехники
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
500

Описание товара Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт

Салфетки имеют размер 130х175 мм и выполнены из нетканого материла на целлюлозной основе плотностью 25 г/м2. Упакованы в пластиковую тубу по 100 штук. Пропитывающий состав: вода, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, антистатический компонент. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией производителя устройства, которое подвергается очистке.

Отзывы о товаре Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Чистящие средства для оргтехники
Описание

Салфетки имеют размер 130х175 мм и выполнены из нетканого материла на целлюлозной основе плотностью 25 г/м2. Упакованы в пластиковую тубу по 100 штук. Пропитывающий состав: вода, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, антистатический компонент. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией производителя устройства, которое подвергается очистке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30102 PRO влажные для ЖК и LCD мониторов в тубе 100 шт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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